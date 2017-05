- Verdien av jordbruksstøtta ned med 846 millionar kroner

Nationen skriv at overføringane til jordbruket har auka med 223 millionar kroner sidan 2014. Men justert for inflasjon har realverdien gått ned med nærmare 850 millionar kroner, ifølgje Norsk Bondelag.

– Venstre har sagt at budsjettstøtta skal liggje på dagens nivå. Då må dei følgje opp det, elles er det eit løftebrot av Venstre, seier leiaren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Bondelaget er einig.

– Dette er siste sjanse for regjeringa til å synleggjere ei satsing for å sikre jordbruk over heile landet, noko dei har snakka om i heile perioden, seier leiaren i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Talspersonen for Venstre, Pål Farstad, seier han ikkje vil kommentere mogleg løftebrot.

– Dersom det er riktige tal, så synest eg det er ein stor nedgang. Eg har ambisjon om å stå for det vi har vore opptatt av og vi har lovd. Eg vil ha eit ekstra auge til dette, seier Farstad.

(©NPK)