Fylkeskommunen vil støtte hydrogenprosjekt

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil bidra til at fylket vert ein føregangsregion for hydrogenteknologi, og yser no ut midlar til forprosjekt.

Kvart forprosjekt kan få inntil 400 000 kr, og prosjekta skal bidra til å drive fram hydrogenbaserte verdikjeder i regionen. Element som kan inngå i ei hydrogenbasert verdikjede er

hydrogenproduksjon basert på fornybar energi

infrastruktur for tanking, lagring og distribusjon

eit sluttbrukarledd eller ein potensiell marknad innan fleire bruksområde

Spele på fylket sine fortrinn

Energimeldinga frå 2016 kom med nasjonale føringar på at meir av den norske fornybare energien skal nyttast til å redusere utslepp av klimagassar, mellom anna innanfor transportsektoren. Utvikling av nullutsleppsløysingar som nyttar batteri-, hydrogen- og brenselcelleteknologi står sentralt her.

– Med vårt netto kraftoverskot, og eit næringsliv som er svært konkurransedyktige innanfor ulike bruksområde for hydrogen, er dette eit naturleg satsingsområde for Sogn og Fjordane. Med den nye tilskotsordninga vil vi hjelpe næringslivet til å vere med på denne utviklinga, som kjem til å gå raskt dei neste 5–10 åra, seier Elisabet Kjerstad Bøe, som er leiar for prosjektet Hydrogen Region Sogn og Fjordane.

Ut 2017

Fylkeskommunen legg vekt på å koordinere tilskotsordninga for hydrogenprosjekt med verkemidla til Innovasjon Norge.

Søknadane vil bli handsama fortløpande. Ordninga varer ut 2017.