Rekordmange vil restaurere gamle hus

Nordmenn vil ruste opp gamle hus, fjøs og industrilokale som aldri før. Talet på søknader til Kulturminnefondet har hatt ein vekst på heile 40 prosent frå i fjor til i år.

– Aller størst vekst i år gjeld midlar som går til å setje i stand verneverdige fabrikklokale – med ei tidobling i forhold til 2016, seier kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet til avisa Nationen.

Han viser til at nedlagde fabrikkar og industribygg ofte blir ståande som tomme skal rundt omkring i landet. Stadig fleire av desse historiske bygningane er i ferd med å få nytt liv.

– Vi ser ein gledeleg auke i interessa for nettopp å restaurere gamle industrilokale. I 2016 gav vi 250.000 kroner, medan det for 2017 er innvilga 2,4 millionar kroner til slike formål. Det betyr at kvaliteten på slike prosjekt blir stadig betre – både når det gjeld istandsetjing og ny bruk, seier Engen.

Han understrekar at kulturminne er mykje meir enn gamle tømmerhus, stabbur og stavkyrkjer. Historiske bygningar har, ifølgje Engen, eit sus over seg som kan gjere at dei blir lagt spesielt merke til.

– Mange leitar etter litt særprega lokale som kan brukast som bustader, forretningsbygg eller verkstad. Det kan virke positivt på verksemda å drive i eit lokale som har ei historie, seier Engen.

95 millionar å dele ut

Direktør Simen Bjørgen opplyser at Kulturminnefondet har fått inn rekordmange søknader for støtte til bevaring av kulturminne i 2017.

– Vi har fått inn 1.242 søknader om støtte til ulike bevaringsprosjekt i år – som er ein auke på nesten 40 prosent samanlikna med året før, då kom det inn 902 søknader.

Denne våren vil Kulturminnefondet dele ut 95 millionar til 488 prosjekt, som er ein vekst i kroner på 35 prosent frå i fjor.

Eit kulturminne er alle fysiske spor som seier noko om korleis folk levde før i tida. Det kan vere hus, låvar, stabbur og naust – men også fartøy, gravhaugar, stiar, historiske anlegg og mykje anna.

Sidan oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmare 700 millionar kroner i tilskot til bevaring av verneverdige kulturminne i Noreg.

