Snart kan denne forsvinne

- Tidene endrar seg, og i dag blir Per Bolstad plass og områda rundt nytta til ulike arrangement gjennom store deler av året. Ein ser difor behovet for å kunne utnytte plassen annleis, heiter det av rådmannen si vurdering av saka som skal handsamast av formannskapet onsdag.

- Ein vesentleg føresetnad for å få til dette er at fontena vert fjerna, då den tek opp store delar av Per Bolstad plass. Ei fjerning av fontena må altså gjerast av reint praktiske og funksjonelle grunnar, for best mogleg utnytting av plassen etter tida og tilhøva, heiter det av vurderinga.

Fontena, som har vore tørrlagt sidan 2013. er tilrådd fjerna frå Per Bolstad plass under fylgjande føresetnader:

- Fontena skal så langt det let seg gjere flyttast i eitt, med unntak av mosaikk og basseng.

- Bassenget der fontena står i dag skal fyllast igjen for å få ei meir samanhengande flate.

- Fontena skal lagrast i påvente av eventuell ny plassering.

- Når ei eventuell ny plassering er føreslege skal kommunen kontakte utøvande kunstnar Svein Rønning, slik at han får høve til å uttale seg både om plasseringa og utforminga av det nye bassenget.

I saksframlegget går det fram at Stryn kommune vil heve Per Bolstad plass til gatenivå, fjerne murane og såleis skape eit nytt topografisk landskap som knyter plassen og områda rundt saman på ein naturleg måte. Planen er å etablere ny gangforbindelse mellom Per Bolstad plass og Petterneset/Stryneelva, og Per Bolstad plass og eit parkeringsareal mot aust.

Endfringane inngår i forprosjektet «utvikling av Stryn sentrum – attraktive uterom»