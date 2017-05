Mot thrilleravslutning for Flo

Laurdag sikra Flo og lagkameratane seg nok ein trepoengar, i bortemøtet med Bohemians 1905. Rett nok sat stryningen på benken heile kampen som enda med 3–1 siger.

Småskada

–Eg slit litt med akillesen og leggen, så eg vart spart i denne kampen seier Flo, som har vore fast inventar på laget så langt. Han både håpar og trur han er klar til neste kamp.

God stemning

Flo seier elles at det er god stemning i byen blant Slavia-fansen, og at det er optimisme før dei tre siste kampane i serien. Særleg etter at hardaste utfordrar, Viktoria Plzen, berre klarte uavgjort borte mot Jablonec i helga. Per-Egil Flo og Slavia har no eit forsprang på to poeng, og dei har også 15 plussmål å gå på i forhold til Viktoria Plzen.

Spennande innspurt

Slavia Praha har att to kampar heime på Eden Arena, og ein kamp borte mot fjerdeplasserte Mlada Boleslav. Ein av heimekampane er mot byrival Dukla Praha.

Bortekampen mot Mlada Boleslav blir truleg ein nøkkelkamp for Slavia, som framleis berre står med eitt serietap så langt i sesongen.