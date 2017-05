8.000 i gebyr for manglande bombrikke

Ein lastebilsjåfør fekk gebyr på 8.000 kroner for manglande bombrikke, under ein kontroll ved Kjøs bru tysdag. Ein annan bileigar vart meldt for ikkje å ha kalibrert fartsskrivaren i lastebilen, opplyser Statens vegvesen.

Ein lastebil fekk køyreforbud for manglande sikring av last og to fekk køyreforbod på grunn av gjenstander i frontvindu.

To køyretøy måtte laste om før dei fekk køyre vidare. Ein varebil var overlasta med ca 200 kg , og måtte laste av til lovleg vekt før videre køyring. Ein lett lastebil var 500 kg overlasta på framakselen, og måtte laste om før videre køyring.