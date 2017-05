Har over 40 millionar i garantiansvar

Stryn kommune har det siste året auka garantiansvaret for andre sine lån og no skal retningslinjene endrast. Stryn formannskap og kommunestyret skal ta stilling til rådmannen sine nye tilrådde retningslinjer for lån kommunen skal ta garantiansvar for.

I saksframlegget leggast det til grunn at det alltid er knytt usikkerheit rundt den faktiske økonomiske belastninga dette kan bli for kommunen sitt handlingsrom og påverke kommunen si evne til å levere tenestene sine.

- Det er ei fare for at ein kan undervurdere risikoen for at ein garanti skal bli effektiv, og derav overvurdere kommunen si økonomiske evne til oppfylle garantiavtalane, heiter det av saksframlegget der tala er lagt fram.

Samla garantiansvar for Stryn kommune pr. april i år er kr. 40.716.793,-.

Onsdag skal formannskapet ta stilling til rådmannen sitt følgande framlegg:

1. Alle søknader må innehalde:

Årsregnskap for dei siste to åra

Årsbudsjett for gjeldande år evt. også langtidsbudsjett

Budsjett som visar betjeningsevne etter låneopptak

Selskapets vedtekter o Søknaden som innehalde formål, ønsket tidshorisont og beløp

Oversikt over prosjekt det søkast garanti til med planar, teikningar og finansieringsplan

2. Søkjarar som kjem under definisjonen næringsverksemd i kommunelova § 51 2. ledd vil få avslag.

3. Kommunen står fritt i å bestemme tidsavgrensing jf. forskrifta § 3.

4. Tidlegare gitt kausjon/garanti betyr ikkje automatisk at ny kausjon/garanti blir gitt ved ny søknad.

5. Stryn kommune stiller som hovudregel simpel kausjon, sjølvskyldnarkausjon stillast berre der dette er formålstenlig, og til samfunnets beste.

6. Kausjoner/garantiar over kr 500.000,- må godkjennas av Fylkesmannen.

7. Stryn kommune plikter å følgje EØS reglene om offentlig støtte, der kausjon/garantiar er definert som offentlig støtte.

8. 5 % av garantibeløpet settast av til ubunde disposisjonsfond «Garantifond-kommunale garantiar».

Det skal settast av kr. 2.036.000,- til ubunde disposisjonsfond «Garantifond-kommunale garantiar», finansiert ved fritt disposisjonsfond.