- Håpar mange kjem på bokkveld og språkkafé

Forfattarane Yaseen Gubara A. Suliman frå Sudan, og Nafez Samman frå Syria, håpar folk møter opp når dei skal fortelje om som bøkene sine på Stryn bibliotek torsdag kveld.

Begge skriv på arabisk, men vil presentere bøkene sine på norsk.

- Vi håpar det kjem mange, og at det blir ei koseleg stund. Kjekt om folk som møter opp er interessert i det vi skal fortelje, seier to forventningsfulle forfattarar til Fjordingen.

Dei synest det er veldig hyggeleg å få presentere bøkene sine for folk i Stryn.

- Sjølv om det blir utfordrande å snakke på norsk, skal vi prøve så godt dei kan, seier dei med eit stort smil.

TV-show i Egypt

Yaseen Suliman er romanforfattar får Sudan og har ein stor litterær produksjon bak seg.

Han er godt kjent for bøkene sine og har delteke på fleire tv-show i blant anna Egypt, og får stor pressedekning når han lanserer bøker. Tema i nokre av romanane hans er blant anna kjærleik, nazitida, religon, downs syndrom og kvinnekultur i det sudanske samfunn.

Forfattar og advokat

Nafez Samman er romanforfattar og poet frå Syria. Nafez er utdanna advokat og har jobba som det i Syria. Den første boka hans kom i 2004 og heiter «Regn, kjærlighet og måne». I den andre boka diskuterer han livet, universet og om det er liv på andre planetar.

- Det er første gong eg presenterer boka her. Det er veldig vanskeleg å få til ei arabisk bok her i landet, seier han. Samman kom til Norge i fjor vinter, og har blant anna oversett eventyr i arabisk avis og skrive fleire artiklar om det norske samfunnet.

Stolte arrangørar

- Vi er stolte over å ha to kjente forfattarar buande i Stryn, og håpar mange vil ta turen for å høyre på bokpresentasjonen, fortel biblioteksjef Kristin Hatledal.

Det blir servering på bokkvelden, og etterpå blir det vanleg språkkafe. Arrangørane oppfordrar både innfødde og tilflyttarar til å kome for å lære betre norsk, og bli kjende med nye folk.

- Språkkaféen er ein veldig viktig møteplass, og vi har lyst å ha med oss fleire norsktalande. Her er alle velkomne!