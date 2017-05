Ingen løysing

Onsdag handsama Stryn formannskap saka om gamledelen av ustillingshallen sitt vere eller ikkje-vere.

Formannskapet lukkast ikkje med ei løysing av denne saka onsdag. Det vart bestemt at saka blir utsett og at eit utval beståande av politikarar og administrasjon blir sett ned for å kome fram til ei løysing.

Mange gav uttrykk for at det var på høg tid med ei avklaring i denne saka, men at brukarane av hallen må få tilbod om eit alternativt tilhaldsstad før ei eventuell riving.

Den nyaste delen av hallen er alt vedtatt riven og det var eit ønskje frå kommunen om riving av heile bygningsmassen samstundes.

Meir om denne saka i tysdagsavisa.