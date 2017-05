Har ikkje plass til alle førsteval

Saka, som skal vidare til kommunestyret 16. mai, handlar om at 21 born i Stryn kommune ikkje har fått tilbod om barnehageplass. Rådmannen hadde følgande innstilling i saka til formannskapet onsdag;

– Det vert oppretta ei ekstra barnehageavdeling med plass til ti små barn, lokalisert til Loen bygdehus med administrasjon i Loen barnehage for barnehageåret 2017/2018. Andre barn utan plass får tilbod i eksisterande barnehagar ved å utvide kapasiteten. Det vert løyvd ressursar til ekstra bemanning med ein kostnad ut året, vil bli kr 1.091.000.

Må vite om foreldre tek tilbodet

Når ein i dag ikkje veit kor mange som vil ha barnehageplass i Stryn, valte formannskapet skule- og kulturutvalet sitt forslag til vedtak;

– Alle som har rett på barnehageplass, skal få eit tilbod. Endeleg organisering vert gjort når ein veit kor mange som takkar ja til plass. Ei avdeling i Loen bygdehus kan vere ei av løysingane som vert å vurdere, heitte det av vedtaket.

I møtet vart det presisert at om foreldre takkar nei til tilbodet dei får, så kjem dei sist i køen.

Ei gledeleg utfordring

Fleire gav uttrykk for at det er veldig bra at det no er mange barn i Stryn, men at utfordringa om plass må løysast snarast.

Skule- og kultursjefen orienterte formannskapet om situasjonen før dei gjorde vedtak. Det er særlig i Stryn sentrum og i Loen det er størst plassmangel.

– Det er seks barn som ikkje har fått tilbod om plass i Loen og 11 born i Stryn sentrum, orienterte Lødøen som la til at det ikkje er første gongen det er sprengt kapasitet i Stryn.

– Det har brukt å løyse seg, men det har aldri vore så mange utan plass som det er i år, sa Lødøen som la til;

– Vi har kapasitet til alle barnehageborn, men det betyr at born må reise til Utvik eller til Rand der det er ledige plassar, sa Lødøen.