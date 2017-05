I dag skjer det!

Det heile startar ved fjordstasjonen, der den høgtidelege opninga skal føregå. Born frå Loen skule skal vere med og kaste glans over arrangementet både med blomsteroverrekkjing og song.

Indigo Child

Her spelar også Indigo Child, eidabandet som fekk stor merksemd etter at dei var pauseinnslaget under MGP junior sist vinter.

I Indigo Child spelar Maren Holmgren, Sunniva Honningsvåg, Martha Pavelich, Johan Raftevold Espelund og Karl Oskar Nyberg, og i samband med opninga av pendelbana vil dei halde ein minikonsert.

Organisert transport

For å få plass til alle som ønskjer å vere til stades og sjå dronninga føreta den høgtidelege opninga, er det lagt opp til at publikum skal parkere ved Nordfjord Kjøtt.

Derfrå til Hotel Alexandra er det organisert fri transport for publikum.

Lunsj på Hoven

Dronninga skal sjølvsagt også opp på sjølve Hoven etter opninga av pendelbana.

Her vert ho mellom anna invitert på lunsj i den nye restauranten, og ho vil fortelje om eigne opplevingar på fotturar i fjella rundt Loen.

Her vert det også musikalsk underhalding.

Gruppa «Sol i skuggesong» vil delta under sekvensen her opp, og born frå Loen skule vil også delta med song.

Luftig fest til fjells

Om kvelden er det klart for Party Heaven på Hoven.

Då vert opninga av Loen Skylift og Hoven Restaurant feira med konsert med bandet Highasakite, tapas og DJ Sjur i ut i dei små timar.