Moderat påverknad ved kysten av Nordfjord

Nærings- og fiskeridepartementet har fått den første vurderinga av lusepåverknad på vill laksefisk i produksjonsområda.

Den viser at det er moderat lusepåverknad på villaksen ved kysten av Nordfjord.

– Denne meldinga gir ei første vurdering til næring og styresmakter om tilstanden i dei ulike produksjonsområda. Til hausten kjem den endelege rapporten. Han tar også med seg overvakinga for 2017. Når den kjem har eg for første gong grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, seier fiskeriminister Per Sandberg.

I meldinga vert det konkludert det med at det er låg risiko for lusepåverknad på vill laksefisk i produksjonsområda 1 og 8-13, moderat påverknad i produksjonsområda 2 og 4-7, medan påverknaden er høg i produksjonsområde 3. Uvissa rundt analysane er stor i enkelte område. Det gjeld spesielt område 4, 6, 10 og dels 12.

Liste over produksjonsområda:

1: Svenskegrensa til Jæren.

2: Ryfylke.

3: Karmøy til Sotra.

4: Nordhordland til Stadt.

5: Stadt til Hustadvika.

6: Nordmøre til Sør-Trøndelag.

7: Nord-Trøndelag med Bindal.

8: Helgeland til Bodø.

9: Vestfjorden og Vesterålen.

10: Andøya til Senja.

11: Kvaløya til Loppa.

12: Vest-Finnmark.

13: Aust-Finnmark.

