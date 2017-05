- Bør stemme imot samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane

Føresetnadane for intensjonavtalen er ikkje innfridde, og Ap bør difor stemme imot samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane, meiner fylkesstyret og fylkestingsgruppa.

I ei innstilling til representantskapsmøtet i Arbeidarpartiet 6. juni viser dei til at utgangspunktet for «nabopraten» om Vestlandsregionen var ei samanslåing mellom Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Møre og Romsdal vart aldri med på nabopraten og Rogaland trekte seg tidleg ut. Deretter inngjekk Hordaland og Sogn og Fjordane intensjonsavtale om samanslåing under visse føresetnader. Mellom anna at dei nye regionane skal få nye og fleire oppgåver.

– Dersom nye oppgåver blir tilført i tilstrekkeleg grad, og intensjonsavtalen vert følgt opp, så vil vi støtte at forhandlingane om samanslåing vert fullført. Men føresetnadane i intensjonsavtalen er ikkje følgt opp, og nye oppgåver av betyding vert ikkje tilført fylket. Om dette held fram ser ikkje Sogn og Fjordane Arbeidarparti det lenger som ei frivillig samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane, og vi vil stemme imot ei samanslåing, heiter det i innstillinga frå fylkesstyret og fylkestingsgruppa.