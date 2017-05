Kan søke om støtte til symjeopplæring i barnehagen

Kommunar og frivillege organisasjonar kan no søkje tilskot til symjeopplæring for barn i barnehage.Fylkesmannen har tidlegare utlyst støtte til dette, og no er det att restmidlar som vil bli tildelt blant dei som søkjer i løpet av første veka i juni.

Tilskotet skal bidra til at kommunar og frivillege organisasjonar kan gjennomføre tiltak for å gje barn i barnehage tilstrekkeleg symjeopplæring slik at dei blir trygge i vatn og får betre symjedugleik. Målgruppa er 4-6-åringar i både kommunale og private barnehagar. Symjeopplæringa skal skje i basseng i barnehagen si opningstid, og søknadar der det kjem tydeleg fram eit samarbeid mellom kommunen og frivillege organisasjonar vert prioritert.

Kommunane kan samarbeide om opplæringa, opplyser rådgjevar Bodhild Therese Cirotzki hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.