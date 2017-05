- Hald blikket på vegen når du køyrer

Uoppmerksamheit bidrar til nesten kvar tredje dødsulykke i trafikken. Dette kjem fram i ein fersk rapport Statens vegvesen har bestilt frå Transportøkonomisk institutt (TØI).

Rapporten viser at uoppmerksamheit hos førar av motorkøyretøy bidrog til nesten kvar tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011–2015. Gjennomgangen er gjort med grunnlag i Vegvesenets ulykkesanalysar av alle dødsfall på norske vegar.

– Vi veit at distraksjonar har betydning for alvorlege trafikkulykker. Det er grunn til å tru at den utfordringa er aukande, og det er i stor grad knytt til tekniske installasjonar som radio, GPS, førarstøttesystem og mobiltelefonar i nye bilar. Alt i bilen, laust eller fast, som tar blikket bort frå vegen betyr auka risiko for trafikkulykker, seier seniorrådgjevar Torbjørn Tronsmoen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Rundt ein tredel av ulykkene med aktløyse er fotgjengarar som er blitt påkøyrde av motorkøyretøy, som regel ved at føraren har sett fotgjengaren for seint. Mangelfull sjekk av blindsoner eller sikthindringar har vore medverkande i mange tilfelle.

Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsak til aktløyse i mellom 2 og 4 prosent av dødsulykkene, medan andre former for distraksjon frå kjelder i eller utanfor bilen utgjer rundt 10 prosent.

Liknande resultat er funne i fleire internasjonale studiar.

