Nordfjordrittet går laurdag

Rittleiar Ole Marius Gloppestad opplyser at løypa blir som tidlegare, med start på ferjekaia på Lote. Deretter går løypa via Panoramavegen til Stryn, langs fjorden til Utvik og vidare over Utvikfjellet med målgang på Vereide i Gloppen. Det er venta at 250 syklistar vil delta i rittet som går over 125 kilometer.

Standal er klar

Jan Ove Standal frå Stryn startar i konkurranseklassa, og han melder om at han skal vere klar til dyst.

– Eg er nok ikkje heilt i toppslag enno, men eg reknar med at forma vil vere stigande framover. Det er nødvendig å køyre ein del ritt no for å heve nivået.

Sjølv om Standal var nær pallen i fjorårsutgåva av Nordfjordrittet, tenkjer han ikkje så mykje på plassering.

– Eg syklar ikkje for pallen, eg brukar denne typen ritt til å få god trening og ei skikkeleg hard økt. Skal ein vinne ritt må ein køyre taktisk og bruke hovudet og spare krefter. Det blir det for dårleg trening av, og pallen blir meir som ein bonus i slike ritt, forklarar Standal.