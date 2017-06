Skal dele ut nær 20 pokalar

Storbil har si eiga premiering. Der skal seks prisar få eigarar. Det er Folkets pris, Big Rig of the show, den går til ein av dei amerikanske snutebilane, så er det Kollegaprisen og Juryens pris der det vert delt ut 1.- 2. og 3. premie.

På småbil er det heile 11 prisar som skal delast ut: Best in show for kategoriane Original amcar, Custom amcar, Veteranbil og Gatebil. På gatebil er det også ein Show and shine-pris. I minidrag vert det delt ut 1.-3. premie i klassane 2wd og 4wd. Og endeleg er det pris for beste MC.