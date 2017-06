Fleire fullfører vgs. i Sogn og Fjordane

78,6 prosent av elevane som starta vidaregående opplæring i 2011, har fullført vidaregåande innan fem år. Det er det høgaste talet for Sogn og Fjordane sidan målingane starta for 17 år sidan, viser ny statistikk frå Statistisk sentralbyrå.



– Fråfall i skulen er ein av dei største utfordringane våre. Dess fleire som fullfører vidaregåande skule, dess færre risikerer vi at hamnar på NAV. Difor er dette gode nyheiter både for den enkelte elev og for Norge, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.



I Sogn og Fjordane aukar andelen av elevar som fullfører til 78,6 prosent i år, frå 77,2 prosent i fjor. Det er 9. året på rad at andelen øker.



Nasjonalt har andelen som fullfører innan fem år lege stabilt mellom 67 og 71 prosent. Men i dei siste åra har den byrja å bevege seg i riktig retning, og i år har den auka til 73 prosent. Det er det høgaste talet sidan målingane starta for 17 år sidan.