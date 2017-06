Siste utgåve av den lokale telefonkatalogen

– Om du brukar katalogen er det difor viktig at du tek vare på den utgåva du no får, går det fram av ei pressemelding frå Eniro Norge. Ditt Distrikt-katalogen har ein lang og sterk tradisjon i distrikta. Utviklinga i samfunnet viser at størsteparten av befolkninga no brukar digitale tenester, og årets katalog blir altså den siste.

– Dette er avslutninga på eit lite stykke historie. Telefonkatalogane har ein historie som går langt tilbake og har vore til stor nytte for lokalmiljø og lokalt næringsliv rundt om i landet, fortel Renate Morken, kommunikasjonssjef i Eniro Norge.