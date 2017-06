Inviterer ungdom til actionfylte dagar

To siste vekene i juni er det klart for dei første action-campane i Stryn.

Det er Øystein Hesjedal og Einar Dons Brath i Naturleg Aktiv som inviterer ungdom i alderen 11-15 år til action-fylte dagar på Nordsida. Dei har erfaring med leirskule og liknande opplegg frå Flo Aktiv, og tek med seg dei beste aktivitetane her ifrå når dei lagar ein fire dagar lang sommarleir.

Deltakarane skal få boltre seg på sykkel, i kajakk og på vannski, det blir overnatting i friluft og ikkje minst overlevingsdag med kart og kompass.

- Det blir action, men vi skal ikkje akkurat hoppe i fallskjerm heller. Ein treng ikkje vere spesielt tøff men vere positivt innstilt, seier Øystein og Einar. Dei er opptekne av at det skal vere ei veke der ungane trivst, men også kjenne litt på at dei er utanfor komfortsona og får oppleve meistring.

- Ein skal kjenne at ein fungerer som ei gruppe og bli kjent med nye. Vi blir som ein liten familie der vi skal få det beste ut av den einskilde, seier Øystein.

Action-camp har vore ein aktivitet under Flo aktiv siste to åra, og vore eit populært tilbod. No trappar dei opp med overnatting utandørs og litt andre aktivitetar, og har difor justert opp alderen til 11 år.

- Vi ønskjer at det skal vere eit lite hakk opp frå leirskulen og at dei som kjem ikkje er redde for å bli slitne og trøkke på litt. På "Survival" (overleving) må dei klare seg med kart og kompass, utan klokke, og må samarbeide for å nå eit mål. Her må dei klare seg på lite mat og lite utstyr, fortel Øystein og Einar.

Det blir også rikeleg tid til andre aktivitetar utanom programmet, som beachvolleyball, spel og leik ved Nordfjord fritidssenter.

Då påmeldingsfristen nærma seg låg det an til om lag 15 deltakarar på kvar av vekene.

- Eg trur det blir veldig kjekt med grupper på den storleiken. Men vi har plass til fleire om ein hiv seg rundt. Det blir ei spennande veke for både oss og ungane, eg gler meg seier Øystein.

- Ja, eg har stor tru på at dette blir bra, seier Einar.