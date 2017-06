Tunneljordbæra er modne

Tunnelproduksjonen av norske jordbær er hausteklar, fortel Landbruksdirektoratet.

Dei første norskproduserte jordbæra kjem dermed på marknaden i brukbare mengder i veka som kjem.

Dei som vil ha ein tidlegsmak av norske bær, må likevel rekne med å betale for dei. Landbruksdirektoratet ventar prisar på same nivået som for tidlegbæra i fjor, det vil seie 60–100 kroner kurven, ifølgje prisane VG henta inn tidleg i juni i fjor.

Men det blir nok uansett berre dei mest nysgjerrige blant oss som får tak i dei norske bæra, trur direktoratet.

