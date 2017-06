Stryn må framleis dele tabelltoppen med Vik etter at dei to topplaga møttes i den åttande runden for sesongen.

Resultatet vart 1-1 i oppgjeret på Vik kunstgras laurdag ettermiddag. Innbyttar Agon Qitaku scora Stryn sitt mål.

Dei to laga er suverene i toppen med 22 poeng, nærast er Årdal med 14.