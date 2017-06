Statens vegvesen gjennomførte laurdag kontroll av lette køyretøy på Sandane og i Utvik.

Dette resulterte i to gebyr for utslitte dekk, ein førar vart gebyrlagd for ikkje å ha brukt bilbelte, tre førarar vart gebyrlagde for ikkje medbrakt dokument (vognkort/ førarkort), og eitt køyretøy fekk inndrege kjennemerka sidan køyretøyet ikkje var framstilt for kontroll.