8.000 kroner i gebyr

Søndag hadde Statens vegvesen tungtransportkontroll ved Kjøs bru.

Ein førar fekk eit gebyr på 8.000 kroner for manglande bombrikke, ein førar fekk gebyr på 500 kroner for ikkje å ha med førarkort, og ein førar fekk gebyr på 500 kroner for ikkje å ha med vognkort.

Vidare vart to bilførarar meld for brot på køyre og kviletida, og ein førar måtte laste av før vidare køyring då varebilen hadde 1.000 kg overlast.