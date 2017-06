Lanserer podcast i sommar

Fjordingen-journalist Roy Aron Myklebust startar denne veka ein podcast i regi av lokalavisa, den har namnet Fjordingen på Flo skue.

- Men kva er ein Podcast, spør du kanskje?

Podkast er radioinnslag, men til skilnad frå vanleg radio bestemmer du sjølv kva og når du vil høyre. I Fjordingen sin podcast kan du høyre Myklebust intervjue spennande personar frå lokalmiljøet. Med utsikt over strynebygda, på utkikspunktet Flo skue, løftar dei blikket og pratar om laust og fast. Både det den aktuelle gjesten er kjent for, men like mykje for å avdekke sider som kanskje er mindre kjent.

- Ingenting er som å høyre på ein god prat med engasjerte folk. Men den kan ofte vere vanskeleg å formidle fullt ut gjennom det skrivne ord. Då kan tonen og stemninga forsvinne på vegen. I avis og på nett gjere også plassomsynet ofte til at intervju må kortast ned. Målet med denne podcasten er å gi lesarane endå ein kanal for spennande lokalstoff, seier Myklebust.

Ein komprimert versjon av intervjua vil også bli publisert i papiravisa fredagane, veka etter.

Høyr på nettsida eller last ned til mobilen din

Det vil i sommar bli lagt ut ein ny episode kvar veke, og dei kan du høyre på PC-en eller mobilen her på nettsida til Fjordingen. Er du litt meir driven kjenner du kanskje til iTunes og kan søke opp podcasten der. Her kan du også hake av for å abonnere og då vil nye episodar automatisk bli lasta opp så fort desse er lagt ut av oss.

- I første omgang tenkjer vi 6-8 episodar gjennom sommaren, med oppstart komande fredag. Så vil erfaringane vi gjere oss, og tilbakemeldingane frå lyttarane, bestemme om dette er noko vi held fram med vidare i ei eller anna form, seier Myklebust.