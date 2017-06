Hausta prisar for kjemikaliehandtering

Under landets største seminar om helse, miljø og kjemikaliar delte It-selskapet EcoOnline ut pris til verksemder som har utmerka seg innan arbeidet med å dokumentere og handtere kjemikaliar. Årets vinnarar var firmaet Hey’di i kategorien produsent og Trelleborg Offshore Norway i kategorien sluttbrukar. Og medan Marie Taraldset tok imot prisen i den eine kategorien, var det Bente Storbakken som tok imot prisen i den andre.

– Litt moro at det var to damer frå Hornindal, seier Bente Storbakken. – Moro også at Tormod Mikalsen Nedreberg var konferansier, han er halv honndøl han og!

Kjemikaliar kan vere fårlege, i verste fall dødelege, og prisutdelinga har difor fokus på HMS-arbeid innan dette feltet.

Bente Storbakken fortalde dei 350 seminardeltakarane om verksemda sitt store arbeid med opprydding, organisering og oppretting av elektronisk stoffkartotek.

– Nøkkelen ligg i involvering, bevisstgjering og låg terskel. Og hugs at opplæring aldri kan repeterast for ofte, sa Storbakken.