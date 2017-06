Skjenke- og røykekontroll i Hornindal

Det vart ikkje avdekka alvorlege brot på alkohollova, som skjenking til mindreårige eller tydeleg påverka personar, då Nordfjelske Kontroll AS gjennomførtesals-, skjenke- og røykekontrollar i Hornindal kommune. Kontrollørane melder om gode rutiner og betjening med god kontroll. Kontroll i høve Tobakkskadelova vart utført utan merknadar, og tobakksvarer var usynleggjorde for kundane. Kontrollane vart utført med to og to kontrollørar og på ulike tidspunkt, går det fram av rapporten som er send til Hornindal kommune.