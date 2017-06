Felte villrein med skrantesjuke

Bukken var ein av fleire villrein som i vinter vart GPS-merka av NINA, Norsk Institutt for Naturforsking, opplyser NINA i ei pressemelding. I samband med merkinga vart det også teke vevesprøver av dyra, og analyser av desse prøvene viste at bukken var smitta av skrantesjuke (CWD).

Sist veke vart bukken spora opp og felt i Nordfjella villreinområde.

– Vi flaug inn og fekk bedøva dyret, som somna raskt. Deretter vart det tekne nødvendige blodprøver, før reinsdyrbukken vart avliva. Bukken vart deretter framta til Veterinærinstituttet for vidare undersøkingar, seier overingeniør i NINA, Roy Andersen, som sjølv deltok i operasjonen.

– Samstundes som fellinga reduserer faren for smitte av sjukdommen til andre hjortedyr, vil ein bruke dette dyret til å lære meir om sjukdommen i Norge, sier Morten Kjørstad, forskingssjef i NINA, som i pressemeldinga seier han er glad for at ein gjennom forsking kan bidra til metodeutvikling og kunnskap som kan hjelpe forvaltninga å bekjempe denne alvorlege dyresjukommen.