No kan du vere med og løyse krimgåte

Kvar dag frå torsdag juni til søndag denne veka kan du vere med på å løyse eit krim-mysterium på Volda bygdetun. Festspeldiktar Lars Mæhle

har skrive ei gåte for små og store detektivar, og gåta er inspirert av ei faktisk hending frå Setesdal, fortel Gaute Øvereng, dagleg leiar for Ivar Asen-tunet, i ei pressemelding.

Leite opp spor

Det er ein morgon i 1579, midt i den urolege reformasjonstida.

I Valle i Setesdal møter soknepresten si endeligt utanfor kyrkja.

Kven står bak?

For å løyse gåta må du leite opp spor rundt om på museet. Spora leier fram til motivet for prestedrapet, våpenet som blei brukt, og ikkje minst den skuldige –om du greier å pusle alt rett saman.

Basert på ei sann historie

Lars Mæhle har laga mange krimgåter for detektivar i alle aldrar. Han har skrive om mystiske hendingar i Kråkeslottet barnehage, om krimteamet Siri og Max for barn i barneskulealder, og førebels tre vaksenkrimbøker med psykologen Ina Grieg i hovudrolla. Soga om prestedrapet er basert på ei sann historie.

Under festspela

Krim-mysteriet om presten i Valle blir sett opp kvar ettermiddag under Dei Nynorske Festspela, i samarbeid med Volda bygdetun, Samlaget og Norsk folkemuseum.

Dei Nynorske Festspela er ei årleg mønstring av nynorsk-orientert kultur, frålitteratur og historie til musikk og biletkunst. Festspela vart arrangert for første gong i 1992, den gongen under namnet Nynorsk Festspelveke. Sidan 2000 har stiftinga Nynorsk kultursentrum hatt ansvaret for arrangementet. Festspela vert arrangert i Ivar Aasen-tunet og andre stadar i Ørsta og Volda siste veka i juni.