– Treng kandidatar til Trafikktryggingsprisen

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) med leiar Noralv Distad i spissen ønskjer no forslag til kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2017.

– Arbeid med trafikktrygging kan skje på så mange ulike måtar. Det kan vere å trygge vegane våre, drive haldningsarbeid og opplæring og leggje til rette for mjuke trafikantar, seier leiar for FTU, Noralv Distad.

Prisen er på 25.000 kroner og kan gå til enkeltpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats for å gjere trafikken i Sogn og Fjordane tryggare.

I fjor gjekk prisen til Anna og Helge Brakstad, for innsatsen for mjuke trafikantar langs fv 57 i Gulen. Andre prisvinnarar dei siste åra har m.a. vore Markane IL for rulleskianlegg.