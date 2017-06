Plaster kan erstatte influensasprøyta

Dette viser ein teststudie offentleggjort i det medisinske tidsskrifteet The Lancet. Hundre testpersonar deltok, delt i fire grupper. Ei gruppe sette sjølv på plasteret med dei sjølvoppløyseleg mikronålene, som visstnok ikkje gjer vondt. To grupper fekk sett på vaksineplasteret av ein tilsett i helsevesenet, men den eine av gruppene her fekk berre placebo. Den fjerde gruppa fekk tradisjonell influensavaksine via intramuskulær innsprøyting. Konklusjonen er at alle som fekk vaksinen, uansett metode, oppnådde tilfredsstillande nivå av antistoff mot influensaviruset, men det vert understreka at det må større testgrupper til før ein kan ta metoden i bruk. (©NPK)