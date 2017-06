Startar samtalar om Bjørke

I eit brev til Volda kommune kjem det fram at Ørsta ønskjer samtalar med Volda for å starte ein eventuell prosess rundt grensejustering for Bjørke.

Bjørke er i dag ein del av Ørsta, men etter at det vart klart at Volda og Hornindal slår seg saman har spørsmålet om å verte ein del av den nye kommunen blitt aktualisert.

Det er Bjørke grendalag som har vendt seg til Ørsta og bede om at det blir gjort ei vurdering av fordelar og ulemper ved at Bjørke blir ein del av nye Volda kommune.

Grunna tidsfrist for søknad om eventuell grensejustering ber Ørsta om eit snarleg møte for å planlegge vidare prosess.