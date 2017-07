Få omkomne i brann

80-talsrockar med røter i Innvik:

Knut Erik Østgård fekk mange nye tilhengjarar etter å ha endt topp 3 i Stjernekamp for to år sidan, der han fekk vist at han kan meir enn å syngje puddelrock med hes røyst. Midtvegs i livet tok han også eit uventa grep for å gjere noko heilt anna med livet sitt: Etter eit heilt liv på Hedmarken kjøpte han småbruk og flytta til Troms.