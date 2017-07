Statens vegvesen hadde kontroll av storbil ved Kjøs søndag med følgande resultat;

- Eit kjøretøy fekk 8000 kr i gebyr for manglande bombrikke. Ein førar fekk 500 i gebyr for manglande førarkort. Ein førar vart ilagd bruksforbud for sikthindrande gjenstander i frontruta. Ein førar fekk muntleg åtvaring for brot på kjøre og kvile tida, melder Statens vegvesen.