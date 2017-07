Meir pengar til tilrettelagt transport

Regjeringa løyver 6,2 millionar kroner til utvida ordning for tilrettelagt transport for funksjonshemma her i fylket. – Gjennom gode transportordningar og betre infrastruktur skal flest muleg kunne ta del i arbeidsliv, skule og sosiale aktivitetar. Det er derfor gledeleg at vi kan tildele 16,7 millionar kroner til utvida TT-ordning i Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark, seier samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Heilårstildeling får 2018

Dei tre fylka får tildelt midlar fra 2. halvår i 2017.

Samferdselsdepartementet fekk søknadar frå totalt 13 fylkeskommunar som ønska å bli ein del av utvida TT-ordning. På bakgrunn av kriteria frå retningslinjene for den utvida TT-ordninga blei Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark sine søknader vurdert som dei beste, opplyser departementet i pressemeldinga.

Det er lagt til grunn at dei tre fylkeskommunane får heilårstildeling frå 2018 på ca. 33,3 millioner kroner.

200 enkeltreiser pr. år

Ordninga med tilrettelagt transport for funksjonshemma (TT-ordninga) er ei fylkeskommunal ordning som skal gje eit særskilt transporttilbod til personar som ikkje kan nytte ordinær kollektivtransport. Den utvida TT-ordninga skal løfte reisetilbodet til brukarar med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukarar og blinde/svaksynte, slik at desse får eit tilbod om 200 enkeltreiser per år.