I sommar blir det lysregulering

Det har i det siste versert rykte om at nye Vangbergstunnelen kunne bli opna for einvegs trafikk i sommarferien, men dette blir avvist av Erling Varlid frå Statens Vegvesen, prosjektleiar for Ugla-Skarstein-anlegget.

– Nei, det stemmer ikkje. Den blir ikkje opna. Derimot blir det trafikkavvikling ved hjelp av trafikklys gjennom gamle Vanbergtunnelen, seier Varlid.

Den smale, låge og mørke Vanbergtunnelen og strekninga forbi Svartehola har dei seinare åra vore det mest kritiske punktet på heile strekninga Olden-Innvik. Kvar sommar har det vore meldt om trafikkork med full stopp her, ofte i fleire timar.