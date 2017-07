Rammar gudsteneste-tilbodet

Ein ny arbeidstidsavtale og søndags- og heilagdagstillegg for prestane i Den norske kyrkja fører no til at gudstenester må avlysast, skriv Vårt Land.

Fleire bispedømme uroar seg for at heilagdag- og søndagstillegga rett og slett kostar for mykje. Etter den nye arbeidstidsavtalen får prestane no 52 kroner ekstra i timen på søndagar og dobbel lønn eller avspasering for arbeid på glidande helgedagar som påskedag, 17. mai og pinse.

Av referat frå styringssamtalane mellom Kyrkjerådet og Kulturdepartementet som Vårt Land har fått tilgang til, går det fram at bispedømma er frustrerte over søndags- og heilagdagstillegga.

Uroleg for kostnadsutviklinga

Stiftsdirektør Tormod Stene Hansen i Agder og Telemark bispedømme er blant dei som fryktar at tillegga skal ramme gudstenestetilbodet i Kyrkja og føre til sekularisering av høgtidene.

– For andre grupper er det normalt å ha fri på søndagar og heilagdagar, og dermed er dette ein kostnad som sjeldan blir utbetalt. For Kyrkja er feiring av høgtidene noko av det viktigaste vi gjer, og da er det grunn til å vere uroleg for kostnadsutviklinga, seier Hansen til avisa.

Presteforeininga meiner på si side at heilagdagstillegget er like sjølvsagt for prestar som for andre, og at tillegga speglar av at normalarbeidstida er kvardagar, også for prestar.

– Svartmålar

Administrasjonsdirektør Jan Rune Fagermoen i Kyrkjerådet synest at bispedømma svartmålar konsekvensen av dei raude tillegga. Han peikar på at Kyrkja i det store og heile ikkje har ikkje har budsjettrammer til å drive som før.

– Bispedømma manglar 50–60 millionar for å kunne ha den same beteninga som i 2015. I dette biletet er utgiftene knytte til raude tillegg marginale, seier Fagermoen.

Den norske kyrkja vart frå nyttår skild frå staten og får i 2017 eit rammetilskot på oppunder 2 milliardar kroner over statsbudsjettet. Det er vesentleg mindre enn det Kyrkjerådet har meint er nødvendig for å halde oppe drifta.

(NPK)