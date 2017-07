Startar utrulling av nye straummålarar i Hornindal

I slutten av august startar Mørenett arbeidet med å skifte ut straummålarar i Hornindal kommune.

– Går alt som planlagt skal alle innbyggjarane i kommunen ha fått nye målarar innan utgangen av oktober, skriv Mørenett i ei pressemelding.

Det er Mørenett sin samarbeidspartnar Bratseth som vil ta kontakt med kundane for å avtale tid for målarbyte. Kundane kan vente seg både informasjonsbrev og sms/telefon om dette. Sjølve målarbytet tek om lag 20 minutt, og straumen vil vere borte under arbeidet.

Slik fungerer målaren

Dei nye automatiske straummålarane registrerer kor mykje straum du brukar kvar time i døgnet, og sender målaravlesinga automatisk til nettselskapet inntil fire gonger i døgnet.

– Frå der er planen at informasjonen går vidare til ein nasjonal datasentral, som har ansvaret for den vidare informasjonsflyten til straumleverandøren og eventuelt til andre tenesteleverandørar som du ønskjer skal få tilgang til måleverdiane dine. Dette vil tidlegast vere på plass mot slutten av 2018, skriv Mørenett.

Innan 1. januar 2019 skal alle straumkundar i Noreg få installert nye automatiske straummålarar.