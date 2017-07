I løpet av helga vart det gjennomført fleire promillekontrollar på Breim. Ingen som vart stoppa køyrde med promille. To fekk beltegebyr, og tre fekk forenkla førelegg for å køyre bil medan ein snakka eller såg i mobiltelefon. Ein sjåfør fekk forenkla førelegg for å ha køyrt med overlast. I ein bil registrert for fem personar, køyrde han med seks personar i bilen, melder politiet.