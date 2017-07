Jostedalsbreen nasjonalparkstyre reagerer på at det har blitt brukt vinkelslipar på svaberget rundt eit sel på Sunndalssetra.

– Dette er klart i strid med vernereglane i nasjonalparken. Svaberget er danna gjennom tusen av år og er forma av bre, is og vatn, skriv nasjonalparkforvaltaren i eit brev til eigaren av selet. Styret krev no at brotet vert retta ved t.d. «varsamt å legge på torv».