Møre og Romsdal fylkeskommune har no retta ein formell førespurnad til Sogn og Fjordane fylkeskommune om overføring av ansvar for reguleringsarbeidet på fv 60 Røyrhus bru- Tomasgard. Dei ber om at det arbeidet som allereie er gjort vert overført Møre og Romsdal fylkeskommunen og Statens vegvesen Region Midt.