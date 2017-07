– Brupilarar vart fangarmar som blokkerte vatnet

Gardbrukaren fortel at han hadde to mann i arbeid i kvar sin gravemaskin då regnet og flaumen auka kraftig i omfang måndag morgon.

– I svingen der vatnet hadde gått over begge bruene, fekk vi greve ein ny veg for vatnet, slik at det ikkje kom rett ned i fellesfjøsen vår. Samtidig gjorde vi grep nede ved ungdomshuset.Samla sett fekk vi dermed også redusert vassmengda ned langs fv 60 og ned i Utvik sentrum betydeleg. Vi ønskte og å ta unna vrakgods og steinar ved den nedre brua i sentrum. Men vegkontraktøren sette ein stoppar for dette, og sa at dette arbeidet skulle deira entreprenør utføre. Dei kom i gang først fire imar seinare. Dette stiller eg meg sterkt kritisk til. Eg hadde ingen intensjon om å fakturere timar, berre hjelpe til for å redusere skadeomfang, seier Hage.

Bruene tetta seg

Han er og klokkeklar på kva som er ein av hovudårsakene til at det gjekk så gale som det gjorde i Utvik:

– Bruane er konstruerte med støttepilarar under. Desse fungerte som effektive stopparar for stein, tre og røter som kom ned elva. Opninga under bruene tetta seg. Dermed fann vatnet nye vegar og sette heile bygda i stor fare, seier Hage.

Kai Jonny Bugjerde i Statens vegvesen stadfestar at pilarane under bruene har stoppa tre, røter og stein som kom ned elva.

– Men det er ikkje sikkert opninga hade vore stor nok om vatnet fekk renne fritt, seier Bugjerde.

– Kva seier du til kritikken frå Hage som opplevde at dei ikkje fekk hjelpe til med å forhindre skader?

– Generelt held vi oss til kontraktør vi har på plassen, og deira vurderingar. Om brua nede i sentrum hadde blitt berga dersom andre hadde fått sleppe til, vert synsing. Det var snakk om minutt frå elva steig til ho fann nytt løp. I ein slik situasjon er vi opptekne av tryggleik og at folk ikkje gjer noko overila. Ei bru er lite verdt i forhold til liv. Det var folk i Utvik som var i stor fare. Nokon må ta ansvar, og i dette tilfelle er det våre kontraktørar som igjen har sine entreprenørar. Difor var det heilt rett handtert frå kontraktør, seier Bugjerde.