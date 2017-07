Hornindaljenter i Norway Cup

Jentene fekk ein tøff start på turneringa, og gjekk på eit 0–3 tap i opningskampen mot Follese FK laurdag. Trenar Marianne Vellene fortel at laget tapte mot ein betre motstandar.

– Dei var betre enn oss, og lite stemte for Hornindal. Vi får håpe at vi snur dette og at jentene er revansjelystne til neste kamp, fortalde Vellene til Fjordingen søndag.

Det gjekk dessverre ikkje vegen i måndagens kamp heller, sjølv om det vart ein mykje jamnare kamp denne gongen. Då dommaren bles av kampen mot Åkra stod det 0–1. Dermed er det klart at Hornindal blir å finne i B-sluttspelet før siste kamp skal spelast i innleiande runde.

– Veldig bra stemning i laget sjølv om vi har tapt. Dei spelte ein god kamp mot Åkra og hadde banespelet, så det var eit litt surt tap eigentleg, seier Marianne Vellene.

I den siste gruppespelkampen tysdag føremiddag møter Hornindal oslolaget Oppsal, som også har tapt sine kampar til no. Om honndølene vinn denne kampen vil dei møte ein antatt lettare motstandar i utslagsrunden i B-sluttspelet.