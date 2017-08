Trur brannen skuldast lynnedslag

Det seier politiførstebetjent Vidar Stavik. Saman med E-trygg har han vore på branntomta for å gjere undersøkingar.

– Vi har sett nokre merkelege spor på pipa, men kan ikkje seie om det kjem som følgje av lynnedslag eller frå varmen av brannen. Men sjølv har eg ikkje sett noko liknande før, seier Stavik.

Han har fått inn data frå Norsk meteorologisk Institutt som viser at det i området rundt Robjørgane var 12 lynregistreringar frå kl. 03.52 til kl 04.04 den morgonen huset brann. Alle desse registreringane kan vere lyn som har slått ned i huset, seier Stavik. Brannen vart oppdaga og varsla av bebuarane i huset kl 04.13.

– Bebuarane seier og at dei høyrde lydar på hustaket, som om noko vart drege bortover taket. Det kan passe med teorien om lynnedslag. Vi kan ikkje seie eksakt kvar brannen starta, utover at det mest sannsynleg var oppe på kryploftet. Her finst det ikkje elektriske installasjonar, seier Stavik. Huset som var heilt nytt vart totalskadd i brannen.