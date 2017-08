60 prosent er ikkje fornøgde med dab

I år blir FM-sendarar sløkt over heile landet, men berre 24 prosent seier dei er fornøgde med dab-omlegginga, ifølgje ei ny undersøking utført for Dagbladet.

I Ipsos-undersøkinga seier 60 prosent at dei ikkje er fornøgde, og 16 prosent svarar at dei ikkje veit.

I løpet av året blir dei nasjonale kanalane og dei kommersielle kanalane i storbyane sløkt. Dab skal vere eit betre alternativ som skal gi lyttarane fleire kanalar og betre lyd, likevel er ikkje norske lyttarar fornøgde. Administrerande direktør Heidi Arnesen Austlid i bransjeorganisasjonen IKT Norge trur grunnen kan vere alt frå manglande dekning til at radiolyttarar må kjøpe nytt dyrt utstyr.

– Det er også teikn på at dab-omleggingsprosjektet ikkje nødvendigvis har hatt brukarane i fokus. Det har vore eit høgt politisk spel og eit politisk fokus, meir enn eit brukarfokus, seier Austlid til Dagbladet.

Det finst to riksdekkjande dab-sendarnett, eitt for NRKs kanalar og eitt for kommersielle radiokanalar. 189 lokalradiostasjonar fortset sine sendingar på FM-nettet i minst fem år framover.

(©NPK)