I dag startar tredagarsfesten

I helga er det klart for Sommarfesten i Hornindal, det som tidlegare gjekk under namnet Kulturdagane.

Det heile opnar med karnevalsopptog fredag ettermiddag. Resten av helga er spekka med musikk, sauebingo, hesteskokasting, talentkonkurranse, konsertar, fest og dans i Groparken og på hotellet, bagasjeromssalg og dyrskue -for å nemne noko.

Frokost med jubilant

Bygdekvinnene vil også tradisjonen tru by på søndagsfrokost i Groparken. I år med marsipankake.

- Vi er 70 år i år og vil markere dette med marsipankake på frokosten, seier Brit Lødemel Tomasgård, som representant for jubilanten.

Tomasgård tør ikkje seie kor mange år dei har invitert til frokost, men mange år har det blitt. Her brukar det kome rundt 200 for å forsyne seg av heimbaksten og heimelaga pålegg som prim og leverpostei.

– Det er veldig kjekt både for oss, bygdefolket og tilreisande. Det er blitt eit samlingspunkt, seier Tomasgård.

Riggar seg for regn

Vêrmeldingane for helga indikerer både regn og sol så arrangøren for utedansen fredag kveld tek ingen sjansar.

- Vi skal setje opp tre telt i Groparken og skal ha presenning over danseflaken. I tillegg er det mange sitjeplasser inne på Gro. Det betyr at det er plass til 3-400 sitjeplassar under tak og ein kan danse under tak. Det er berre å ta med godt humør og kle og sko som passar, så kan det bli ein trivelig kveld i Groparken, seier leiar i Hornindal næringslag, Bjørn Lødemel.

Han opplyser at det også blir sett opp fleire telt i sentrum.