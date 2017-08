Jamngode juniorjenter

Juniorane Marie Alme og Sandra Vindfjell Frøholm kniva tett i feltfinalen fredag.

Alme, frå Nordbygda og Rand, og Vindfjell Frøholm, frå Utvik og Innvik, hadde begge 29 treff før den avsluttande feltfinalen under Landsskytterstemnet.

I finalen vart det skote 12 skot, seks frå kne og seks liggjande. Alme fekk inn ni med sju inner og enda med 38/7. Vindfjell Frøholm fekk og inn ni skot der to var inner. Ho enda då med 38/2. Resultata gav ein 79. plass til Alme og 82. plass til Frøholm.

I seniorklassen deltok Alf Roger Muldsvor (klasse 3) og sonen Bjørn Ove (klasse 4) frå Hornindal og Markane Skytterlag. Dei hadde óg 29 treff før finale. Alf Roger enda på 37/0 og sonen Bjørn Ove på 40/3. Dette gav ein flott 82.plass på yngstemann Muldsvor.

Torsdag var det banefinale der Marie Alme skaut fullt hus og fekk 100 poeng med åtte inner. Ho kom på ein fin-fin 15. plass med 348 som sluttresultat.