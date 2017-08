Statens vegvesen opna opp for fortløpande regulert gjennomkøyring via omkøyringsveg i Utvik fredag morgon klokka sju. Vegen vert open for tarfikk med ledebil til kl 21.00 på kvelden. Dette gjeld bilar inntil 3,5 tonn.

Likefullt står det framleis skilt blant anna i Stryn sentrum som fortel at vegen er stengd, og at omkøyring skjer via E39.