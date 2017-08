E39 og riksveg 15 tema på vegseminar

Både E39 og riksveg 15 står på programmet.

Arrangør er Stryn Næringssamskipnad og Gode Vegar AS. Konferansier er Arne Ola Grimstad.

På programmet står det blant anna mange innlegg og debatt.

Stryneordførar Sven Flo vil innleie om tilstanden på riks- og fylkesvegnettet.

Jan Ove Tryggestad, styreleiar Sunnmøre Regionråd (SP), vil snakke om kvalitetssikring og status for konseptval Rv15. Karin Yrvin, Fagdirektør Opplysningsrådet for Veitrafikken, Ferjefri og utbetra E39 - ein enklare kvardag for folk flest. Blant andre som skal halde innlegg er: prosjektleder for Ferjefri E39, Kjersti Kvalheim Dunham, Rolf Sverre Asp, Managing Partner, Oslo Economics og Erik W. Jakobsen, partner og styreleder Menon Economics. Arrangørane jobbar med å få ein representant for regjeringa til å kome på seminaret.

Det blir lagt opp til debatt om ulike tema mellom posisjons- og opposisjonspolitikarar, opplyser arrangørane.