Stor interesse for gode råd om livskvalitet

Det enorme oppmøtet på ein måndagskveld i august kom nok overraskande både på arrangørane og hovudpersonen. Men det viser at interessa er stor for ulike tema som legen og forfattaren tok opp; førebyggande helse, meistring av stress, auka livsglede, førebygging av demens og musikk i eldreomsorga.

Alt vart formidla med ein god porsjon av både alvor og humor, musikk, videosnuttar og ein tett dialog med publikum.

Takksam foredragshaldar

Den populære foredragshaldaren fortalde litt om korleis han har kome dit han er no, etter at han slutta som praktiserande lege. No får han formidle bodskapen sin gjennom blant anna eigen skule, foredrag og bøker.

– Eg er utruleg takknemleg for at eg får kome ut med det eg har på hjartet. Eg får vere med å forme fantastiske mulegheiter og utfordringar, sa lege Audun Myskja til ei lydhøyr forsamling.

– Snu negativ spiral

Audun Myskja fortalde blant anna om korleis han har jobba med ME og demens. Det går an å snu ein nedadgåande spiral med enkle tiltak.

– I den langsame vegen inn i alderdommen, er det små og enkle ting vi kan gjere kvar dag, som kan hjelpe folk i det lange løp, fortalde han.

Han fortalde om eit slitent ektepar som fekk meir energi av å intens jogging i 20 sekund kvar dag. Eit lite grep, men det gav meir energi og vart starten til å snu ein dårleg spiral i livet deira.

– Rytme som kontaktskapar

Han var også innom døme frå omsorgssenter som starta dagen med morgonsong og brukte rytme for å få betre kontakt med bebuarar.

– Min viktigaste bodskap til folkehelsa er blant anna å bruke musikk, som kan nå personar med demens. Vi må få tak i det som gjev motivasjon og drivkraft i mennesket, sa Audun Myskja i deler av foredraget. Ti ting ein bør gjere kvar dag med varig effekt var tema etter pausen. Då snakka han mykje om den siste boka si, Ungdomskilden.

Fakta om Audun Myskja:

- Overlege og spesialist i allmennmedisin, og har doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorga.

- Han har forska på samanhengen mellom kropp og sinn, og utarbeida enkle teknikkar for hjelp til sjølvhjelp.

- Saman med ektefellen driv han Senter for livshjelp i Ski og Totenvika.

- Han forskar også på ME og utbrentheit.

- Han arbeider for å utvikle og lære vekk verktøy til å meistre livet slik det er.

- Gjennom meistringsmedisin kan ein finne energi og glede, trass i kroniske sjukdomar eller psykiske og fysiske plager.

- «Vi kan gjere mykje for å halde oss unge og friske», skriv han om i si nyaste bok Ungdomskilden.